25.06.2019, 14:51

У клиентов Telia наблюдаются перебои в работе Mobiil-ID

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rus.delfi.ee
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Mobiil-ID
Mobiil-IDFoto: Eero Vabamägi

Сегодня у клиентов Telia наблюдаются перебои в работе Mobiil-ID. По словам представителя SK ID Solutions, проблемы связаны с неполадками со стороны Telia.

По словам представителя Telia Райго Неудорфа, проблема вызвана перебоями в работе СМС-центра, которые в свою очередь оказывают влияние на работу Mobiil-ID. Технический персонал фирмы занимается устранением проблемы, но когда именно работа восстановится, пока неясно.

Кроме mobiil-ID, нарушена и функция отправки СМС-сообщений.

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