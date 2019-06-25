У клиентов Telia наблюдаются перебои в работе Mobiil-ID

По словам представителя Telia Райго Неудорфа, проблема вызвана перебоями в работе СМС-центра, которые в свою очередь оказывают влияние на работу Mobiil-ID. Технический персонал фирмы занимается устранением проблемы, но когда именно работа восстановится, пока неясно.

Кроме mobiil-ID, нарушена и функция отправки СМС-сообщений.