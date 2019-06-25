Сегодня у клиентов Telia наблюдаются перебои в работе Mobiil-ID. По словам представителя SK ID Solutions, проблемы связаны с неполадками со стороны Telia.
По словам представителя Telia Райго Неудорфа, проблема вызвана перебоями в работе СМС-центра, которые в свою очередь оказывают влияние на работу Mobiil-ID. Технический персонал фирмы занимается устранением проблемы, но когда именно работа восстановится, пока неясно.
Кроме mobiil-ID, нарушена и функция отправки СМС-сообщений.
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