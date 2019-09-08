08.09.2019, 16:57
У фермы Мартина Репинского вновь появились долги по налогам
У козьей фермы депутата Рийгикогу Мартина Репинского и раньше возникали проблемы с уплатой налогов, что стоило ему министерского портфеля. Теперь же у фермы с августа задолженность по уплате социального налога.
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