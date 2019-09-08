08.09.2019, 16:57

У фермы Мартина Репинского вновь появились долги по налогам

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Martin Repinski
Martin RepinskiFoto: Priit Simson

У козьей фермы депутата Рийгикогу Мартина Репинского и раньше возникали проблемы с уплатой налогов, что стоило ему министерского портфеля. Теперь же у фермы с августа задолженность по уплате социального налога.

Согласно данным Налогово-таможенного департамента, у фермы Konju Kitsefarm OÜ не уплачен социальный налог на сумму 1 065,92 евро.

Предприятие также не представила экономический отчет за 2018 год, для чего срок был в конце июня.

В 2017 году оборот предприятия составил 89 325 евро, а чистая прибыль — 12 622 евро, что на целых 87,5% меньше, чем за год до этого.

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