У фермы Мартина Репинского вновь появились долги по налогам

Согласно данным Налогово-таможенного департамента, у фермы Konju Kitsefarm OÜ не уплачен социальный налог на сумму 1 065,92 евро.

Предприятие также не представила экономический отчет за 2018 год, для чего срок был в конце июня.

В 2017 году оборот предприятия составил 89 325 евро, а чистая прибыль — 12 622 евро, что на целых 87,5% меньше, чем за год до этого.