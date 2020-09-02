У Danske Bank новый скандал: банк брал с клиентов слишком много денег

До этого Danske Bank находился под следствием из-за отмывания денег через эстонский филиал банка. Теперь банк угодил в новый скандал, когда выяснилось, что 15 000 клиентов выплачивали банку по кредиту слишком много, передает Bloomberg.

Danske Bank признал ошибку и пообещал загладить вину.

Финансовый надзор дал банку время до 10 сентября для ответа на вопросы и разъяснений того, когда банк обнаружил ошибку. Надзор сообщил, что получил информацию об ошибках с системой взыскания долгов еще в прошлом году. Банк ответил, что занимается исправлением ошибки и выплатить компенсацию клиентам, которых это затронуло.

Датское правительство осудило поведение банка и сообщило, что планирует привлечь парламент страны к расследованию дела. Случай очень серьезный и может закончиться тюремным сроком для кого-то из руководства банка.

Между тем Danske Bank все больше теряет популярность на родном датском рынке. Недавнее исследование показало, что более половины опрошенных ответили, что никогда не стали бы пользоваться услугами данного банка.