Санкции против Киселева были введены Евросоюзом весной 2014 года из-за того, что тот ”поддержал введение российских войск на Украину”. Теперь эстонское Бюро данных об отмывании денег просит у банка объяснений.
У Бюро данных об отмывании денег появились вопросы к Swedbank из-за санкций против Дмитрия Киселева
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