Санкции против Киселева были введены Евросоюзом весной 2014 года из-за того, что тот ”поддержал введение российских войск на Украину”. Теперь эстонское Бюро данных об отмывании денег просит у банка объяснений.

У Бюро данных об отмывании денег появились вопросы к Swedbank из-за санкций против Дмитрия Киселева