27.10.2019, 15:15

У Бюро данных об отмывании денег появились вопросы к Swedbank из-за санкций против Дмитрия Киселева

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rus.delfi.ee
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У Бюро данных об отмывании денег появились вопросы к Swedbank из-за санкций против Дмитрия Киселева
Foto: Scanpix, Sputnik, Alexey Filippov

Swedbank потребовалось несколько лет, чтобы запретить фотобанку Scanpix совершать сделки с российским информационным агентством ”Россия сегодня”, возглавляемым Дмитрием Кислевевым, пишут "Деловые ведомости".

Санкции против Киселева были введены Евросоюзом весной 2014 года из-за того, что тот ”поддержал введение российских войск на Украину”. Теперь эстонское Бюро данных об отмывании денег просит у банка объяснений.

У Бюро данных об отмывании денег появились вопросы к Swedbank из-за санкций против Дмитрия Киселева

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