У банков закончился срок действия единого порядка предоставления платежных отпусков

Единый порядок предоставления платежных отпусков, который был обусловлен коронакризисом и установленный банками Эстонии весной, закончился вчера. Поскольку новые ходатайства о платежном отпуске подают в обычном объеме, то в дальнейшем банки будут применять привычные меры, в т.ч. и по предоставлению платежных отпусков. Подходящее решение будут находить в соответствии с ситуацией каждого клиента.

По состоянию на конец мая, в связи с коронакризисом банки Эстонии предоставили частным лицам и компаниям 22 820 платежных отпусков. В июне количество оформленных в банках Эстонии платежных отпусков выросло на 745. А в июле и августе численность находящихся в платежном отпуске по кредиту наоборот стабильно снижалась, 737 и 1989 отпусков соответственно. Многие взятые весной платежные отпуска уже закончены, или клиенты, которые ходатайствовали об отпуске, стали оплачивать основную сумму по кредиту до окончания срока действия отпуска.

На данный момент из кредитов, на которые взят платежный отпуск, 22% составляют бизнес-кредиты, 33% жилищные кредиты и 45% прочие кредиты для частных лиц. Новые ходатайства о платежном отпуске подаются банкам в привычном режиме, в объеме, который был до коронакризиса. В общей сложности, по состоянию на конец августа, платежными отпусками были покрыты кредиты в объеме 2,062 миллиарда евро. Большая часть, т.е. 79% кредитов были связаны с кредитами бизнес-клиентов, 18% с жилищными кредитами и 3% с прочими кредитами для частных лиц. По сравнению с пиковыми моментами весны, объем кредитов с платежными отпусками снизился приблизительно на 10%.

”Как правило, клиенты, которые взяли платежные отпуска в период действия чрезвычайного положения, не посчитали нужным продлить их по окончанию”, сказал председатель правления Союза банков Эрки Килу. ”Достаточно много и таких клиентов, которые были готовы снова начать выплачивать основную часть кредита еще до окончания платежного отпуска. За лето мы от 22 820 договоров об отпуске пришли к 20 839 договорам. На данный момент количество ходатайств о платежных отпусках на стабильном уровне. Учитывая все это, мы чувствуем себя достаточно уверенными, чтобы не продлевать единый порядок предоставления платежных отпусков”.