У банка Luminor сменится собственник

Консорциум инвесторов, возглавляемый компанией Blackstone и включающий в себя дочернюю компанию, полностью принадлежащую Abu Dhabi Investment Authority (ADIA), а также другие соинвесторы завершили сделку, получив соответствующие одобрения.

Nordea и DNB продолжат поддерживать банк через долгосрочное финансирование, информационно-консультационные услуги и представительство в совете директоров на постоянной основе. Консорциум Blackstone договорился с банком Nordea о приобретении в ближайшие годы оставшейся у Nordea 20-процентной доли участия в капитале.

Нилс Мелнгайлис, председатель наблюдательного совета Luminor, сказал: ”Странам Балтии выгодны устойчивый макроэкономический климат и стабильные условия ведения деятельности. Благодаря этому их экономика является одной из самых динамичных в Европейском союзе. Данная операция представляет собой одну из крупнейших инвестиций в истории стран Балтии, и я хочу выразить признательность регулирующим органам за их труд в процессе утверждения и нашим командам за их вклад в доведение этой операции до конца. С нетерпением жду нашего стратегического партнерства с Blackstone”.