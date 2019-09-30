У банка Luminor сменится собственник

Сегодня Luminor объявил, что управляемые концерном Blackstone частные фонды приобрели 60-процентный контрольный пакет акций банка. У каждого из нынешних владельцев банка, Nordea Bank Abp (Nordea) и DNB BANK ASA (DNB), останется по 20-процентной доле участия в капитале.
Консорциум инвесторов, возглавляемый компанией Blackstone и включающий в себя дочернюю компанию, полностью принадлежащую Abu Dhabi Investment Authority (ADIA), а также другие соинвесторы завершили сделку, получив соответствующие одобрения.
Nordea и DNB продолжат поддерживать банк через долгосрочное финансирование, информационно-консультационные услуги и представительство в совете директоров на постоянной основе. Консорциум Blackstone договорился с банком Nordea о приобретении в ближайшие годы оставшейся у Nordea 20-процентной доли участия в капитале.
Нилс Мелнгайлис, председатель наблюдательного совета Luminor, сказал: ”Странам Балтии выгодны устойчивый макроэкономический климат и стабильные условия ведения деятельности. Благодаря этому их экономика является одной из самых динамичных в Европейском союзе. Данная операция представляет собой одну из крупнейших инвестиций в истории стран Балтии, и я хочу выразить признательность регулирующим органам за их труд в процессе утверждения и нашим командам за их вклад в доведение этой операции до конца. С нетерпением жду нашего стратегического партнерства с Blackstone”.
Эркки Раасуке, исполнительный директор Luminor, сказал: ”Концерн Blackstone — идеальный партнер для Luminor, поскольку он реализует одно из самых масштабных корпоративных преобразований в странах Балтии. Его бесспорный опыт в преобразованиях, прочная финансовая позиция и команда талантливых специалистов по всему миру будут способствовать развитию Luminor как крупнейшего местного независимого банка — банка, целью которого будет поддержание устойчивого роста в Балтийском регионе благодаря взятию на себя долгосрочных обязательств при оказании услуг юридическим и физическим лицам”.
О Luminor
Компания Luminor была учреждена как независимый балтийский банк осенью 2017 года на базе банков Nordea и DNB. Она является третьим крупнейшим поставщиком финансовых услуг в странах Балтии и имеет примерно 1 миллион клиентов, 2 500 сотрудников, долю рынка вкладов 16,4% и долю рынка кредитов 20,2% по состоянию на конец второго квартала 2019 года. Общая сумма собственного капитала акционеров достигает 1,6 миллиарда евро, и Luminor капитализирован по ставке базового капитала первого уровня (CET1) 18%.
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