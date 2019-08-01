01.08.2019, 20:39

У авиакомпании SmartLynx будет новый собственник


rus.delfi.ee
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Smartlynx Estonia lennuk
Smartlynx Estonia lennukFoto: Andres Putting

Зарегистрированная в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) холдинговая компания FZE Procyone готовится приобрести латвийскую фирму Smart Aviation Holdings, которой принадлежит латвийская авиакомпания SmartLynx Airlines со структурными подразделениями в Эстонии и на Мальте, сообщает rus.delfi.lv.

Procyone и Smart Aviation Holdings сообщили, что сделка совершается, поскольку обе компании хотят вместе развивать предприятие, ведущую международную деятельность. Сделка может быть завершена после получения разрешений от ведомств, следящих за честной конкуренцией.

В результате сделки Procyone получит все доли капитала Smart Aviation Holdings, которые сейчас принадлежат кипрской фирме Celastina. Бенефициаром Smart Aviation Holdings является гражданин Исландии Сигурдур Орн Агустссон.

В свою очередь реальным выгодополучателем FZE Procyone является литовский бизнесмен Гедиминас Жиемелис. Компании FZE Procyone принадлежит 25,74% долей капитала литовской авиационной группы Avia Solutions Group.

В 2018 году оборот SmartLynx Airlines составил 150 млн евро, прибыль — 19 млн евро. В 2018 году самолеты авиакомпании перевезли 3 млн пассажиров. Флот SmartLynx Airlines включает в себя 23 самолета: 16 Airbus A320 и семь Airbus A321.

SmartLynx Airlines — второй базирующийся в Латвии авиаперевозчик по числу обслуженных в Риге пассажиров после airBaltic. В первом полугодии 2019 года SmartLynx Airlines перевезла из Рижского аэропорта 78 964 пассажира и выполнила 467 рейсов. Прирост числа пассажиров составил 8,1% по сравнению с первым полугодием 2018 года, когда авиакомпания перевезла 73 026 пассажиров и выполнила 432 рейса.

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