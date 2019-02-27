У 20% жителей Эстонии в конце месяца на банковском счету остается менее 100 евро

Экономист Банка Эстонии Таави Райдсаар отмечает, что суммы малых вкладов увеличиваются. Однако, если 10% семей имеют на счетах и вкладах накопления на сумму более 60 000 евро, то 20% семей к концу месяца наблюдает на своих счетах менее ста евро (кроме этого у них может иметься до нескольких сотен евро наличными). На 40% счетов имеется сумма в размере менее 1000 евро.

Таким образом, у многих семей финансовой подушки на случай непредвиденных ситуаций нет. По сути половина от суммы всех банковских вкладов приходится на 5% самых зажиточных семей.

За четыре года медиана вкладов (у половины людей вклады больше этой суммы, у половины — меньше) выросла с 1073 евро до 1887 евро. Средняя сумма вклада выросла с 7055 до 9734 евро.

Раудсаар отмечает, что вклады, в основном, краткосрочные, а у долгосрочных вкладов зачастую отсутствует цель.