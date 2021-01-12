Тысячи предприятий получат компенсацию зарплат за локдаун, в том числе FIE

Главный специалист по коммуникации кассы Лаури Коол сказал Ärileht, что сейчас практически все решено и правительство подтвердит решение на своем заседании в четверг.

Прежде всего, предприятия должны удостовериться, что из кода EMTAK ( т.е. основного рода их деятельности) следует право на компенсацию. Компенсацию получат те фирмы, основной деятельностью которых по состоянию на 22 декабря являлось предоставление услуг по размещению и услуг общественного питания, информация и связь, административная и вспомогательная деятельность, образование, здравоохранение и социальное обеспечение, искусство, развлечение и досуг, а также другая деятельность, связанная с обслуживанием.

Далее следует посмотреть, сколько у фирмы работников в Харьюмаа и Ида-Вирумаа. ”Именно за этих работников будет выплачиваться компенсация. В регистре работников указано место работы работника. Мы будем брать данные по состоянию на 22 декабря”, — пояснил Коол.

Размер компенсации будет равняться расходам на зарплату работников за ноябрь. Данные касса получит от Налогово-таможенного департамента. Максимально возможная компенсация для одного предприятия составит 180 000 евро. При этом фирма в течение месяца не имеет права уволить работника, за которого была получена компенсация, и не должна иметь задолженности по налогам, либо задолженность должна быть рассрочена.

О компенсации могут ходатайствовать и FIE. Размер компенсации для них составляет 584 евро, то есть равняется минимальной заработной плате.

Прием заявлений начнется 1 февраля в электронной среде Кассы по безработице.

По предварительным расчетам, общий объем компенсаций составит 16 млн евро. Право на компенсацию имеют около 2000 предприятий и около 1400 FIE.