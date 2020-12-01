Тысячи людей при помощи государства обретут высокоскоростной интернет

”Подсчет заявок, полученных в последние дни, все еще продолжается, но по предварительным оценкам мы получили почти 5 000 заявок”, — рассказал Оливер Гайлан, руководитель отдела связи Департамента защиты прав потребителей и технического надзора. Департамент рассмотрит полученные заявки в течение декабря.

Государственная поддержка в размере до 300 евро может применяться для подключения к интернету как с помощью кабельной связи, так и радиосвязи. ”Любая поддержка развития интернет-соединений очень важна в нынешней ситуации. Общение с близкими, развлечения, выполнение домашних заданий и домашнее обучение требуют хорошей интернет-связи, и мы рады, что можем помочь тысячам людей начать пользоваться высокоскоростным интернетом. Мы также благодарим 13 коммуникационных компаний, участвующих в программе поддержки, которые проведут интернет-соединение потребителям в течение следующих шести месяцев”, — прокомментировал Каур Каяк, директор Департамента защиты прав потребителей и технического надзора.

Осуществление меры поддержки регулируется Постановлением № 52 министра внешней торговли и инфотехнологий ”Условия и порядок предоставления поддержки для подключения к сетям электронной связи, обеспечивающим услуги высокоскоростного широкополосного доступа”.