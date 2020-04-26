Тысячи иностранных рабочих должны в ближайшие месяцы покинуть Эстонию. Это приведет к серьезным проблемам

Законодательная поправка касается всех иностранцев, имеющих кратковременную работу в Эстонии, вне зависимости от сферы деятельности. Защены те зарубежные работники, у которых есть постоянное или временное разрешение на жительство в Эстонии.
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Эта самая тема с видом на жительство подробно освещалась в прессе, особенно в начале года. Сразу же, как только Департамент полиции и погранохраны открыл прием ходатайств на 2020 год, за несколько минут квота была исчерпана.
Поэтому можно сказать, что концерну Harmet, производящему модульные дома, просто повезло, или у него очень шустрые сотрудники. Сейчас там работает 141 украинец и проблем нет — у всех разрешение на жительство.
"Процесс получения разрешений сам по себе крайне сложный. Чтобы войти в квоту, наш отдел кадров провел много бессонных ночных часов", — поясняет начальник отдела персонала Марет Пулк. Получили виды на жительство на пять лет. Важно упомянуть, что работодатель должен платить иностранцу зарплату, которая по меньшей мере равна средней по Эстонии.
По словам Пулк, нехватка рабочей силы в их секторе очень велика, и ходатайства о видах на жительство для них — единственный спасательный круг. Она отмечает, что ситуацию усугубляет отъезд опытных и квалифицированных рабочих в Финляндию.
"Сделало ли что-то государство, какие меры или программы приняты для того, чтобы затормозить эту трудовую эмиграцию?" — спрашивает Пулк.
Иностранец создает для эстонца рабочее место
Руководитель Эстонской торгово-промышленной палаты Майт Пальтс рад, что недавним решением для зарубежной рабочей силы, связанной с сельским хозяйством, было сделано исключение, которое обеспечивает аграриев рабочими руками до 31 июля. С точки зрения продовольственной безопасности это было очень важно, но ведь и другие сектора нуждаются в таком же отношении.
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