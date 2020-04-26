Тысячи иностранных рабочих должны в ближайшие месяцы покинуть Эстонию. Это приведет к серьезным проблемам

Работающий в сфере строительства бизнесмен Ристо Хансмер сделал до начала эпидемии ошибку и взял на работу десяток строителей с Украины. "Что я теперь буду делать — не знаю!", — задумчиво говорит он. Фронт работ будет, но в одиночку объем для целой бригады не сделать, а от местных у него остался скорее отрицательный опыт. "Приходил один посмотреть на объект. Ничего определенного не сказал, но пожаловался, что работа на улице, холодно", — приводит пример Хансмер. Он чувствует нехватку украинцев: они пьют, не перекуривают и работу делают. Таких в Эстонии днем с огнем нужно искать.

По последним данным, в строительном секторе Эстонии работает по краткосрочным трудовым договорам свыше 6500 иностранных рабочих. Сколько их реально находится на объектах, сказать трудно, но, во всяком случае, именно столько выдано разрешений. Новая поправка в Законе об иностранцах ясно говорит: если трудовой договор закончился, то работник и работодатель должны раскланяться и попрощаться. Рабочие места нужны оставшимся без работы эстоноземельцам.

Начальник отдела гражданства и миграционной политики Рут Аннус конкретна: "Естественно, какой-то вид работы требует обучения. Поэтому будет разумно уже прямо сейчас начинать, чтобы жители Эстонии могли по возможности быстро заменить временных иностранных работников".





Немного времени всё-таки дадут

Когда поправка в закон об иностранцев поступила в Рийгикогу и была принята, предпринимателей охватила легкая паника. До издания Ärileht доходила информация, что часть бизнесменов склонялась в свете этого изменения сократить скорее эстонца, чем иностранца, потому что если последний станет безработным, то он вообще исчезнет из поля зрения, вернется на родину.

Обстоят ли в действительности дела так, что если гражданин третьей страны теряет работу, то он должен паковать чемодан и отправляться в посольство своей страны? Аннус говорит, что правило не настолько жесткое и предусматривает определенную гибкость.

"В соответствии с изменением Закона об иностранцах, долговременная виза иностранца или период его безвизового пребывания признается недействующим, если главной целью его пребывания в Эстонии была работа, а он стал безработным. Виза иностранца не признается недействующей моментально, ему дается разумное время для поиска новой работы или организации отъезда из Эстонии", — отмечает Аннус. Разумным временем можно при этом считать один месяц, хотя Департамент полиции и погранохраны рассматривает каждый случай отдельно.