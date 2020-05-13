Тынис Мёльдер: безработица в 50 000 показывает, что государство должно расширить пакет помощи

На сегодняшний день число зарегистрированных безработных составляет немногим менее 50 000. По словам председателя комиссии Тыниса Мёльдера, это четкий знак, что в свете имеющейся информации необходимо расширить пакет мер помощи и сделать систему выплаты компенсаций более гибкой. ”Год назад безработных было на 20 000 меньше. Этот рост напрямую вызван нынешним кризисом. Он показывает, насколько стремительными бывают изменения. К сожалению, он также свидетельствует о нашей степени готовности к кризису”, — сказал Мёльдер.

По его словам, на сегодняшний день Касса по безработице выплатила более 110 000 компенсаций заработной платы. На эти нужды потребовалось более 120 миллионов евро. Всего на выплату компенсаций предусмотрено 250 миллионов евро. Эти средства поступают из резерва Кассы по безработице.

Мёльдер сказал, что до окончания действия ограничений необходимо продолжить выплачивать компенсации секторам, затронутым ограничениями напрямую. ”Выплату компенсаций заработной платы следует продлить как минимум на один месяц. В то же время, критерии необходимо ужесточить”, — уточнил он.

Председатель комиссии добавил, что Рийгикогу примет все меры, чтобы содействовать запланированным изменениям. ”Ранее речь уже шла о возможностях подработки, которые позволили бы безработным выполнять небольшую работу без потери компенсации по страхованию от безработицы. Также планируется увеличить ставку и длительность выплаты компенсации”, — сказал Мёльдер.

Заместитель председателя комиссии Хельмен Кютт выделила в качестве важной поправки распространение страхования по безработице на членов правления и физических лиц-предпринимателей.

”С первых дней кризиса нам задают вопросы о физических лицах-предпринимателях, на которых не распространяются меры ни Kredex, ни Кассы по безработице. Помимо физических лиц-предпринимателей и членов правлений, в число получателей компенсации заработной платы не были включены лица, работающие на основании обязательственно-правовых договоров, которые платили взносы по страхованию от безработицы аналогично лицам, работающим на основании трудовых договоров.Работающие люди не должны стать жертвой неравного обращения при выплате компенсаций. Хорошо, что и в этой сфере есть сдвиги”, — сказала Кютт.