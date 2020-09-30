Tulika Takso отказывается от использования Taxofon и предлагает собственное приложение

По словам члена правления Tulika Takso Тийта Исопа, рынок такси за последние десятилетия так консолидировался, что самостоятельное и базирующееся на услугах предприятия приложение было неизбежным решением. ”В действительности приложение для вызова такси — это старый хороший знакомый. Tulika до сих использовала платформу Taxofon, которую мы вывели на рынок вместе с Tallink в 2016 году. В то же время рабочей средой служил наш кол-центр — это означало, что все поступавшие на телефон 1200 заказы обрабатывались в той же инфосистеме”, — пояснил Исоп. Он добавил, что с приходом нового приложения номер 1200 никуда не пропадет и Tulika Takso можно будет все также заказывать и по телефону.

В мобильном приложении Tulika1200 есть все необходимые удобства, которые ожидает клиент от современного приложения для вызова такси. Помимо отметки для начала поездки, можно выбрать способ оплаты — наличными, банковской картой, посредством приложения или картой Tulika. У клиента нет обязательства указывать конечный пункт поездки — расчет происходит на основании показаний таксометра. ”Tulika Takso — это традиционная фирма таксоизвоза, предлагающая клиентам прозрачное ценообразование — прейскурант клиент видит в приложении, а текущий расход — на таксометре такси; в приложении Tulika1200 нет динамичного ценообразования и коэффициентов”, — рассказывает Исоп о ценовой политике нового приложения.

Foto: Tulika Takso

От добавляет: ”с большой вероятностью Tulika1200 — это единственное приложение для вызова такси в Эстонии, которое предлагает столь широкий выбор автомобилей с учетом разных потребностей клиента. Поездку на такси не всегда выбирают по причине комфорта — иногда в этом есть необходимость. Здесь я говорю о людях с трудностями в передвижении или о пожилых, или о больших компаниях, или о пассажирах с детьми или с питомцами. Tulika1200 можно заказать все такси, входящие в Tulika Grupp — Tulika Takso, Maksitakso, Ratastoolitakso и Tulika Premium”.

Исоп подчеркивает, что новое приложение на сегодня лучшим образом представлено на рынке и готово к использованию, но при этом работы по развитию еще идут. ”На первой фазе для нас очень важная обратная связь заказчиков — у торговых марок Tulika Takso и Tulika Premium большая клиентская база — в том числе и бизнес-клиенты, первыми предпочтениями которых не является вызов такси с помощью приложения, поэтому мы надеемся, что они все же хорошо примут новое решение и число пользователей приложения будет расти. Приложение, доступное как телефонов как на Android, так и Apple, работает на эстонском, русском и английском языках. Разумеется, мы готовы это приложение дополнять и разрабатывать дальше, исходя из запроса рынка”, — сказал Исоп.