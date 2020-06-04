TTJA выявил в строительных магазинах Эстонии 17 сравнительно нечестных способов отъема денег у населения

TTJA в течение полутора месяцев следил, как продавцы информируют потребителей о ценах и льготных предложениях, как обнародуют связанные с кампаниями рекламные материалы и какие маркетинговые приёмы при этом используют.

Всего сотрудники TTJA проверили шесть наиболее крупных сетей (K-Rauta, Bauhof, Bauhaus, EhituseABC, Espak, Decora) и их интернет-сайты, посетили 13 магазинов в Таллинне, Тарту, Пярну и Йыхви.

Под контроль на основе случайной выборки попали 504 товара восьми категорий: рабочие инструменты, освещение и электричество, предметы интерьера, стеновые панели и напольные покрытия, ванные и отопление, садовые товары, отделочные материалы, общестроительные материалы. Всего было вскрыто 70 нарушений и использование 17 нечестных маркетинговых приёма.

Единственная сеть, в магазинах которой (Таллинн и Тарту) не обнаружено нарушений - это Espak.

По результатам проверки TTJA направил продавцам письмо и провел с ними виртуальную встречу. "На сей раз мы ограничились тем, что обратили внимание, но в дальнейшем мы ожидаем от всех игроков рынка законопослушного поведения", - подводит итоги проверки начальник отдела потребительской среды TTJA Яана Таэл.

Всем торговцам, которые собираются проводить скидочные компании, TTJA рекомендует убедиться, чтобы:

1. Льготные цены действовали только на товары, которые ранее продавались в магазине (интернет-магазине) по обычной цене;

2. Потребитель был бы извещен о дате окончания скидочной кампании;

3. Скидочная кампания не заканчивалась досрочно;

4. Товары не продавались бы по льготной цене после окончания скидочной кампании;

5. Льготная цена не становилась бы после окончания кампании обычной ценой;

6. В магазине льготные цены были бы такими же, как это и было заявлено в рекламных материалах;

7. Обозначенная на товаре льготная цена была бы той же самой, что и окончательная цена товара в кассе;

8. Обозначенная рядом со льготной ценой обычная цена была бы действительно той ценой, которая действовала ранее.

TTJA направил продавцам также соответствующую инструкцию по проведению скидочных кампаний.