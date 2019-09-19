TTJA по-прежнему запрещает братьям Сынаялг продолжать строительство ветропарка

Напомним, что во вторник на прошлой неделе Государственный суд не принял к рассмотрению апелляцию Министерства юстиции на решение окружного суда оставить без рассмотрения более ранний протест министерства об аннулировании разрешений на строительство Айдуского ветряного парка. Окончательное решение Государственного суда признает действительным разрешение на строительство для возведения ветряков.

TTJA распространил сегодня пресс-релиз, в котором сообщил, что выданные компании Aidu Tuulepark OÜ волостью Луганусе разрешения на строительство, в которых говорится об "определенных условиях", действуют. Поэтому "строительная деятельность должна вестись только в соответствие с планировкой, действующими разрешениями на строительство, строительныым проектом, и при этом должна быть гарантирована безопасность устанавливаемых строений".

Вместе с тем департамент отмечает: поскольку в ходе процедуры выдачи разрешения на строительство данный вид ветряков не был согласован с Министерством обороны то рекомендуется строительный процесс с военными согласовать.

TTJA сообщил, что в рамках собственного производства продолжит анализ представленных застройщиком данных. По сообщению департамента, в части двух ветряков запрет на строительство остается в силе до принятия заключительного административного акта.

Строительство Айдуского ветряного парка было приостановлено весной.