Трудовая занятость среди 50–74-летних самая высокая за последние 10 лет

Во II квартале этого года уровень безработицы составил 5,1%, уровень участия в рабочей силе 71,7% и уровень трудовой занятости 68,1%. Оценочное число занятых составило 667 700 человек и безработных — 35 700. Показатели рынка труда по сравнению с тем же кварталом прошлого года существенно не изменились.

По-прежнему продолжался рост занятости среди 50–74-летних (232 500) — число занятых выросло по сравнению с прошлым годом на 9600 человек. Уровень трудовой занятости среди населения этого возраста составил во II квартале этого года 59,2% и уровень безработицы 4,7%, при этом число безработных сократилось по сравнению с тем же кварталом прошлого года на 2100 человек. В возрасте 50-74 лет было 127 700 занятых в трудойстройстве женщин и 104 800 мужчин. В сравнении с прошлым годом число занятых женщин выросло на 3400 и мужчин на 6200 человек.

Уровень трудовой занятости среди 25-49-летних составил 83,3% и уровень безработицы 4% — эти показатели изменились по сравнению с прошлым годом незначительно. Среди молодежи в возрасте 15-24 лет уровень трудовой занятости составил 39,5% и уровень безработицы 14,1%. Высокий уровень безработицы среди молодежи возможно обусловлен летним периодом, когда молодые люди начинают активно искать работу и готовы немедленно (в течение двух недель) приступить к ней.