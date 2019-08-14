Трудовая занятость среди 50–74-летних самая высокая за последние 10 лет
По данным Департамента статистики, трудовая занятость среди 50-74-летних по-прежнему растёт и число занятых в этой возрастной группе является самым высоким за последние 10 лет.
По данным Департамента статистики, трудовая занятость среди 50-74-летних по-прежнему растёт и число занятых в этой возрастной группе является самым высоким за последние 10 лет.
Во II квартале этого года уровень безработицы составил 5,1%, уровень участия в рабочей силе 71,7% и уровень трудовой занятости 68,1%. Оценочное число занятых составило 667 700 человек и безработных — 35 700. Показатели рынка труда по сравнению с тем же кварталом прошлого года существенно не изменились.
По-прежнему продолжался рост занятости среди 50–74-летних (232 500) — число занятых выросло по сравнению с прошлым годом на 9600 человек. Уровень трудовой занятости среди населения этого возраста составил во II квартале этого года 59,2% и уровень безработицы 4,7%, при этом число безработных сократилось по сравнению с тем же кварталом прошлого года на 2100 человек. В возрасте 50-74 лет было 127 700 занятых в трудойстройстве женщин и 104 800 мужчин. В сравнении с прошлым годом число занятых женщин выросло на 3400 и мужчин на 6200 человек.
Уровень трудовой занятости среди 25-49-летних составил 83,3% и уровень безработицы 4% — эти показатели изменились по сравнению с прошлым годом незначительно. Среди молодежи в возрасте 15-24 лет уровень трудовой занятости составил 39,5% и уровень безработицы 14,1%. Высокий уровень безработицы среди молодежи возможно обусловлен летним периодом, когда молодые люди начинают активно искать работу и готовы немедленно (в течение двух недель) приступить к ней.
По оценкам, во II квартале этого года было 584 500 работающих с полным рабочим временем и с частичным — 83 200. По сравнению с тем же периодом прошлого года эти показатели изменились несущественно. Число лиц с недостаточной трудовой занятостью (лица, которые работают неполное рабочее время, но хотели бы работать больше и готовы взять на себя дополнительную работу немедленно (в течение двух недель)) немного снизилось и составило 6500 человек.
Неактивных на рынке труда во II квартале 2019 года было 277 600 — этот показатель по сравнению с прошлым годом немного вырос. Главными причинами неактивности послужили пенсионный возраст (89 000), учеба (65 000), болезнь или травма (61 400). При этом следует отметить, что среди неактивных число отчаявшихся (потерявших надежду найти работу) было в нынешнем столетии самым низким — 2900 человек.
Уровень безработицы — это доля безработных в рабочей силе (сумма занятых и безработных). Уровень трудовой занятости — это доля занятого на рынке труда населения в возрасте 15-74 лет. Уровень участия в рабочей силе — это доля рабочей силы среди населения в возрасте 15-74 лет. Оценки основаны на данных исследования трудовой занятости/рабочей силы.
Департамент статистики проводит исследование трудовой занятости/рабочей силы с 1995 года. Ежеквартально в исследовании принимает участие 5000 человек. Статистические организации проводят исследование на основании единой методики во всех государствах Европейского союза. Главным представителем общественного интереса к исследованию трудовой занятости/рабочей силы является Министерство социальных дел, по заказу которого Департамент статистики собирает и анализирует данные для этой статистической работы.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Роковую ошибку совершают все владельцы банковских карт
Житель Якутии получил срок за стрельбу в центре села
Эстонские ID-карты выходят из строя по неизвестной причине
Названы марки зубной пасты, которыми лучше не чистить зубы