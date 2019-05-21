Трудовая инспекция заставила более 700 фирм повысить зарплаты водителям

После напоминания проверяющих из 1406 проверенных фирм в более половине через полгода водителям повысили зарплаты, правда не всем повысили их до необходимого минимума, сообщает rus.err.ee и отмечает, что инспекция продолжит проверки.

Сектор грузовых перевозок один из немногих, где заключается коллективный договор между работниками и работодателями. Коллективный договор предусматривает, что водители, работающие в Эстонии, должны получать не менее 620 евро в месяц.

Проверка установила, что в 644 фирмах работники получали от 0 до 499 евро, то есть фирмы не выполняли ни условия коллективного договора, ни требования о минимальной зарплате, в 742 фирмах водителям платили от 500 до 619 евро.