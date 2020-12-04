Трудовая инспекция обнаружила на подозреваемом в торговле людьми предприятии Adugs ряд тяжелейших нарушений

Трудовая инспекция возбудила административное дело о ситуации на предприятии.

По словам Лусиса, он пока не может давать подробные комментарии, поскольку дело находится в процессе рассмотрения.

Адвокат Adugs Production Виктория Яркина опровергает сказанное руководителем Трудовой инспекции. Она подчеркнула, что в последний раз Трудовая инспекция проводила проверку на предприятии в мае 2020 года. Тогда никаких сведений о нарушениях компания не получила. После заявления Госполиции о подозрениях на торговлю людьми на предприятиях Трудовая инспекция потребовала письменных объяснений от Adugs.

Как уже сообщалось, в конце ноября по подозрению в торговле людьми с целью эксплуатации на кондитерском предприятии Adugs полиция задержала председателя его правления Язепа Зукулса, а суд выдал санкцию на его арест.

Как сообщили в Государственной полиции, от одного из иностранных посольств была получена информация о том, что несколько работников этого латгальского предприятия сообщили о принудительном труде. На основе этого сообщения управление по борьбе с организованной преступностью начало уголовный процесс о торговле людьми, совершенном организованной группой, легализации нажитых преступным путем средств и умышленном причинении легких телесных повреждений.