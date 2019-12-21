Трубоукладчик ”Северного потока — 2” приостановил строительство газопровода из-за санкций США

Как говорится в заявлении компании, работы приостановлены до получения ”необходимых нормативным, технических и экологических разъяснений” от американских властей.

Заявление компании было опубликовано за несколько часов до того, как президент Дональд Трамп подписал оборонный бюджет. Уже после подписания Минфин США уточнил, что санкции вступают в силу немедленно.

Газопровод ”Северный поток — 2” позволит поставлять газ из России напрямую в Германию. Сейчас его строительство завершено на 92%.

Сенат США принял новый оборонный бюджет 17 декабря. Помимо санкций против российских газопроводов, он включает в себя еще несколько мер ”по сдерживанию агрессии” России: это военная помощь Украине на 300 миллионов долларов и запрет на поставку Турции истребителей F-15, связанный с покупкой Анкарой российских установок С-400.