03.04.2020, 16:32

Три совета по пенсионному накоплению в период кризиса


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Три совета по пенсионному накоплению в период кризиса
Foto: Argo Ingver

Паи пенсионных фондов можно менять три раза в год. Сегодня – первая дата обмена в этом году. Вахур Мадиссон, управляющий фондом в Luminor Pensions, проконсультирует Вас относительно того, что следует учитывать и как убедиться, что Ваш выбор оправдан в долгосрочной перспективе.

По словам Мадиссона, нынешнее чрезвычайное положение является напоминанием о том, что мир может очень сильно измениться всего за один месяц. ”Исторически на финансовых рынках было много сопоставимых периодов спада, но спад в 2020 году произошёл очень быстро”, — говорит Мадиссон.

”В такой быстро меняющейся обстановке Вы должны тщательно обдумать, а желательно и обсудить со своим финансовым консультантом планы по смене пенсионного фонда. Перед принятием решения о смене пенсионного фонда полезно ознакомиться с несколькими простыми советами”, — рекомендует управляющий фондом.

Смотрите результаты пенсионных фондов в разрезе от пяти до десяти лет


По словам Мадиссона, будущим пенсионерам стоит помнить, что накопление пенсий является долгосрочным процессом, где для получения хорошего результата требуются долгие годы. ”Оценивая эффективность различных фондов, следует посмотреть на результаты, показанные фондом как минимум за пять-десять лет. Краткосрочные колебания в течение года или пары лет слишком коротки, чтобы оценить эффективность фонда”, — добавил он.

Управляющий фондом говорит, что, к сожалению, нестабильность и краткосрочные убытки являются частью инвестирования. ”Финансовые рынки всегда находятся в движении, то поднимаясь, то падая. В периоды спада часто возникает желание минимизировать убытки и снизить риски. Однако стоит оценить ситуацию рационально, поскольку периоды экономического спада могут создать хорошие возможности для долгосрочных инвестиций”, — говорит Мадиссон.

Убедитесь, что пенсионный фонд соответствует Вашей толерантности к риску


По словам управляющего фондом, смена пенсионного фонда целесообразна, прежде всего в том случае, если он не соответствует допустимой степени риска для конкретного человека. Этому правилу стоит следовать независимо от текущей ситуации на финансовом рынке. ”Выбор конкретного пенсионного фонда должен зависеть от возраста клиента, то есть от продолжительности его инвестиционного периода. Кроме того, стоит учитывать Ваше отношение к риску, Ваши цели по доходности и Вашу способность терпеть периодически возникающие спады”, — перечисляет Мадиссон.

Молодому человеку, у которого впереди много лет до выхода на пенсию, разумнее выбрать более активный и рискованный пенсионный фонд, который потенциально является более прибыльным в долгосрочной перспективе, и который успеет оправиться от промежуточных спадов. Пожилым людям, которым до выхода на пенсию остаётся всего несколько лет, стоит выбрать более стабильный фонд. ”Когда Вы молоды, стоит инвестировать в фондовые рынки, потому что в долгосрочной перспективе они приносят максимальную прибыль. С возрастом стоит уменьшить долю акций и подумать о фондах, которые вкладывают больше средств в облигации”, — добавляет он.

”Стоит также помнить, что пенсионные фонды в Эстонии можно менять только три раза в год, и что обмен происходит не сразу, а только через месяц после установленной даты”, — подчеркнул Мадиссон, добавив, что в промежутке положение на рынках может сильно измениться.

Будьте терпеливы


Если экономика испытывает трудности, то свои долгосрочные инвестиции при возможности стоит сохранить, и взвесить возможность начать или продолжить делать регулярные взносы.

”При осуществлении новых инвестиций часто возникает желание угадать время достижения дна рынка, но дно рынка обычно наступает, когда неопределённость и пессимизм на рынке достигают максимума, и подавляющее большинство считает, что спад продолжится. Однако при последовательном и регулярном инвестировании в проблемный рынок, средняя цена приобретения может быть довольно выгодной. Возможности для таких гибких пенсионных накоплений предлагают добровольные пенсионные фонды с налоговыми льготами”, — комментирует Мадиссон.

”И еще. Если Ваш портфель пострадает от спада, и Вы захотите ограничить свои потери, Вам стоит подумать о том, насколько это ограничит Ваш потенциал для дальнейшего роста. Рекомендуется набраться терпения и тщательно обдумать возможные варианты, прежде чем вносить изменения”, — добавляет управляющий фондом.

В Эстонии накопленные ранее деньги можно переводить в другой пенсионный фонд три раза в год с уведомлением как минимум за один месяц. Заявки принимаются до 31 марта, 31 июля и 30 ноября. Накопления можно переводить в другой пенсионный фонд также частично, выбрав любую сумму. Ежемесячные платежи могут быть направлены в новый пенсионный фонд в текущем порядке.

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