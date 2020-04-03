Три совета по пенсионному накоплению в период кризиса



По словам управляющего фондом, смена пенсионного фонда целесообразна, прежде всего в том случае, если он не соответствует допустимой степени риска для конкретного человека. Этому правилу стоит следовать независимо от текущей ситуации на финансовом рынке. ”Выбор конкретного пенсионного фонда должен зависеть от возраста клиента, то есть от продолжительности его инвестиционного периода. Кроме того, стоит учитывать Ваше отношение к риску, Ваши цели по доходности и Вашу способность терпеть периодически возникающие спады”, — перечисляет Мадиссон.

Молодому человеку, у которого впереди много лет до выхода на пенсию, разумнее выбрать более активный и рискованный пенсионный фонд, который потенциально является более прибыльным в долгосрочной перспективе, и который успеет оправиться от промежуточных спадов. Пожилым людям, которым до выхода на пенсию остаётся всего несколько лет, стоит выбрать более стабильный фонд. ”Когда Вы молоды, стоит инвестировать в фондовые рынки, потому что в долгосрочной перспективе они приносят максимальную прибыль. С возрастом стоит уменьшить долю акций и подумать о фондах, которые вкладывают больше средств в облигации”, — добавляет он.

”Стоит также помнить, что пенсионные фонды в Эстонии можно менять только три раза в год, и что обмен происходит не сразу, а только через месяц после установленной даты”, — подчеркнул Мадиссон, добавив, что в промежутке положение на рынках может сильно измениться.

Будьте терпеливы



Если экономика испытывает трудности, то свои долгосрочные инвестиции при возможности стоит сохранить, и взвесить возможность начать или продолжить делать регулярные взносы.

”При осуществлении новых инвестиций часто возникает желание угадать время достижения дна рынка, но дно рынка обычно наступает, когда неопределённость и пессимизм на рынке достигают максимума, и подавляющее большинство считает, что спад продолжится. Однако при последовательном и регулярном инвестировании в проблемный рынок, средняя цена приобретения может быть довольно выгодной. Возможности для таких гибких пенсионных накоплений предлагают добровольные пенсионные фонды с налоговыми льготами”, — комментирует Мадиссон.

”И еще. Если Ваш портфель пострадает от спада, и Вы захотите ограничить свои потери, Вам стоит подумать о том, насколько это ограничит Ваш потенциал для дальнейшего роста. Рекомендуется набраться терпения и тщательно обдумать возможные варианты, прежде чем вносить изменения”, — добавляет управляющий фондом.