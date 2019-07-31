Три простых совета, при помощи которых обычный житель Эстонии сможет сэкономить в августе более 100 евро

Добирайтесь до работы не на машине, а на велосипеде или общественном транспорте
Банк взял для расчета средние показатели. Удаленность рабочего места от дома — в неделю 100 км, средний расход топлива в городе - 8 л/100 км, стоимость литра топлива — 1,35 евро. Использование велосипеда или пешая прогула — бесплатно. Экономия: около 44 евро
Пейте чай вместо кофе
Авторы блога отмечают, что спасибо скажет не только ваш кошелек, но и здоровье. Если чашка кофе стоит в среднем около 0,65 евро, то чашка чая всего около 0,10. Это позволит сэкономить в месяц примерно 20 евро. Если вы покупаете кофе в кафе или на заправке, то экономия будет еще более существенной.
Встречайтесь с друзьями на пикнике
Учеными доказано, что совместное принятие пищи делает счастливым и укрепляет социальные связи. Но делать это не обязательно именно в ресторане или кафе. Летом возможностей больше. Если накрыть на пикнике общий стол, то и расходы будут ниже. Договоритесь о конкретной сумме (например, 5 евро с человека). В кафе у вас на еду и напитки уйдет как минимум 15 евро. Месячная экономия: около 40 евро.
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