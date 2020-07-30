Три крупных столичных отеля объявили о массовых сокращениях

Три расположенных в центре Таллинна отеля (Radisson Blu, Nordic Hotel Forum и Tallink City). решили начать осенью капитальный ремонт, поскольку клиентов из-за коронавируса все равно мало и улучшения ситуации в ближайшее время не ожидается. Для работников же такое решение руководства означает сокращение.
Так, расположенный на улице Рявала Radisson Blu сообщил о коллективном сокращении 64 человек. Если взять в расчет весенние сокращения, то без работы в общей сложности останутся 104 сотрудника отеля.
Расположенный на улице Лайкмаа Tallink City сообщил о сокращении 60 человек. Планируется,что ремонт продлится до конца мая 2021 года.
Nordic Hotel Forum сообщил, что к настоящему моменту выдал извещение о сокращении всем своим работника. Всего в отеле работало 120 человек, из которых 86 были сокращены еще в апреле.
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