Три крупных столичных отеля объявили о массовых сокращениях

Так, расположенный на улице Рявала Radisson Blu сообщил о коллективном сокращении 64 человек. Если взять в расчет весенние сокращения, то без работы в общей сложности останутся 104 сотрудника отеля.

Расположенный на улице Лайкмаа Tallink City сообщил о сокращении 60 человек. Планируется,что ремонт продлится до конца мая 2021 года.

Nordic Hotel Forum сообщил, что к настоящему моменту выдал извещение о сокращении всем своим работника. Всего в отеле работало 120 человек, из которых 86 были сокращены еще в апреле.