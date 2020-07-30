Три крупных столичных отеля объявили о массовых сокращениях
Три расположенных в центре Таллинна отеля (Radisson Blu, Nordic Hotel Forum и Tallink City). решили начать осенью капитальный ремонт, поскольку клиентов из-за коронавируса все равно мало и улучшения ситуации в ближайшее время не ожидается. Для работников же такое решение руководства означает сокращение.
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