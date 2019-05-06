06.05.2019, 11:10

Треть жителей Эстонии считают, что их следующим автомобилем будет гибрид или электрический автомобиль


rus.delfi.ee
EST
Nissan Leaf
Nissan LeafFoto: Hendrik Osula

Проведенное по заказу Swedbank исследование показывает, что интерес к экологичным автомобилям постоянно растет. Треть респондентов считают, что их следующим автомобилем станет электрический или гибридный автомобиль. Но при этом они подчеркивали, что сегодня препятствием для приобретения таких автомобилей являются высокая цена, ограничение пробега и неразвитая инфраструктура.

"Изменение климата — глобальная проблема, которая в ближайшие десятилетия может прямо или косвенно на нас отразиться. Одна из возможностей для каждого из нас внести свой вклад в более чистую среду — выбрать более дружелюбный к природе транспорт. Статистика показывает, что в Эстонии больше всего автомобилей возрастом 10 и более лет. У трети из них установлен дизельный двигатель старого типа, который больше загрязняет окружающую среду. В то же время интерес к более экологичным машинам явно растет. Если при выборе своей нынешней машины экологичность автомобиля считали важным фактором лишь 4% респондентов, то сейчас целых 25% процентов опрошенных считают, что в качестве следующего автомобиля выберут модель с гибридной двигательной установкой, а 8% видят себя в будущем владельцами электрического автомобиля”, — сказала член правления Swedbank Liising Хели Силлута.

Подавляющее большинство (69%) считают, покупке автомобилей, наносящих меньше вреда окружающей среде, на сегодняшний день препятствуют слишком высокая цена, малый пробег на одной зарядке (48%) и недостаточно развитая инфраструктура (25%).

”Исследование показало, что существует три фактора, которые могли бы мотивировать автовладельцев выбрать более экологичный автомобиль: более льготные условия финансирования (45%), более доступная цена (42%), и более выгодные эксплуатационные расходы (26%). 18% респондентов готовы купить более экологичный автомобиль именно по причинам, связанным с окружающей средой”, — сказала Силлута.

Силлута считает, что при возникновении различных льгот интерес к экологичным автомобилям будет расти ещё быстрее, что в долгосрочной перспективе будет способствовать обновлению автопарка в Эстонии.

"В связи с этим мы решили сделать более льготными условия лизинга для покупателей экологичных автомобилей. Частный или бизнес-клиент Swedbank, который решит приобрести новый автомобиль любого производителя с гибридным, электрическим или бензиновым двигателем, обеспечивающим выбросы углекислого газа 95 г/км или меньше, получит финансирование на более льготных условиях. Для приобретения моделей автомобилей, соответствующих требованиям, Swedbank предлагает ставку финансирования 1,89% + 6-месячный Euribor. Вдобавок покупатель экологичного автомобиля в течение первого года действия лизингового договора получит 10%-ную скидку на страхование каско”, — пояснила Силлута и добавила, что эта инициатива — часть долгосрочной стратегии банка по устойчивому развитию.

Опрос в апреле этого года был проведен по заказу Swedbank исследовательской фирмой Spinter. В Эстонии веб-опрос был проведен среди 1007 жителей в возрасте 18–75 лет.

Читайте также: