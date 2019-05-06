Треть жителей Эстонии считают, что их следующим автомобилем будет гибрид или электрический автомобиль

”Исследование показало, что существует три фактора, которые могли бы мотивировать автовладельцев выбрать более экологичный автомобиль: более льготные условия финансирования (45%), более доступная цена (42%), и более выгодные эксплуатационные расходы (26%). 18% респондентов готовы купить более экологичный автомобиль именно по причинам, связанным с окружающей средой”, — сказала Силлута.

Силлута считает, что при возникновении различных льгот интерес к экологичным автомобилям будет расти ещё быстрее, что в долгосрочной перспективе будет способствовать обновлению автопарка в Эстонии.

"В связи с этим мы решили сделать более льготными условия лизинга для покупателей экологичных автомобилей. Частный или бизнес-клиент Swedbank, который решит приобрести новый автомобиль любого производителя с гибридным, электрическим или бензиновым двигателем, обеспечивающим выбросы углекислого газа 95 г/км или меньше, получит финансирование на более льготных условиях. Для приобретения моделей автомобилей, соответствующих требованиям, Swedbank предлагает ставку финансирования 1,89% + 6-месячный Euribor. Вдобавок покупатель экологичного автомобиля в течение первого года действия лизингового договора получит 10%-ную скидку на страхование каско”, — пояснила Силлута и добавила, что эта инициатива — часть долгосрочной стратегии банка по устойчивому развитию.

Опрос в апреле этого года был проведен по заказу Swedbank исследовательской фирмой Spinter. В Эстонии веб-опрос был проведен среди 1007 жителей в возрасте 18–75 лет.