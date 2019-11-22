Треть эстоноземельцев живет без накоплений. Мартин Хельме советует: чтобы копить деньги, нужно больше зарабатывать

Исследование показало, что у трети жителей Эстонии (27%) накопления настолько маленькие (или их вообще нет), что при потере дохода они не смогли бы прожить и месяца. Причем 10 процентов не протянули бы и недели. Резервы на относительно длительное время (свыше трех месяцев) есть у 39% людей (ранее таковых было 32%).

Как выясняется из исследования 92 процента опрошенных не считают сложным составлять свой семейный бюджет, но на самом деле этим занимается меньше половины (43%) людей, и этот показатель растет очень медленно. В то же время 63% участников опроса отметили, что ведут учет своим доходам-расходам.

Долгосрочным финансовым планированием и инвестициями (более чем на год вперед) занимаются только 12% жителей.

Хельме: нужно менять размер доходов

"Проблема людей, которые не делают накопления и не занимаются бюджетным планированием состоит прежде всего в низком доходе. Она не исчезнет с началом ведения бюджета, нужно принимать решения для изменения своих доходов - идти на переобучения или искать новую работу", - сказал министр финансов Мартин Хельме, представляя результаты исследования.

Тем или иным образом сбережения делают 69% опрошенных, а 31% вообще не откладывают деньги. Последний показатель с годами уменьшается, хотя медленно: в 2015 году таких людей было 35%.

По-прежнему самым распространенным видом сбережений является накопление на банковском счете (42%), затем идет накопление наличными (28%). Возможности инвестирования используются относительно редко, таких людей всего 13%, а акции и паи имеют 4%.