Тренд ”каршеринг”: как поминутная аренда авто завоевывает рынок Эстонии и других стран

Также одним из популярных сервисов является autolevi.ee, где можно арендовать авто у частных лиц. Тут представлены очень многие марки автомобилей, начиная от малолитражек и заканчивая микроавтобусами. Цена за день аренды начинается от 10€. Но в основном цена за сутки составляет 30-50€.

И в 2019 году появился каршеринг грузовых авто CityBee, который пришел в Эстонию из Литвы. Благодаря мобильному приложению, услуга доступна круглосуточно. Плюс в том, что для аренды нужно только водительское удостоверение и платежная карточка. Больше никаких условий. Цена за один час начинается от 8.9€. Аренда легковых авто пока недоступна. Но она существует в Литве.

Каршеринг в Литве, Латвии, Белоруси и Украине. Что там?

За аренду легковых авто в Вильнюсе, Клайпеде или Каунасе (не только электромобилей) нужно будет заплатить от 0.15 в минуту или от 4.9€ в час. Кстати, аренда малолитражек на сайте CityBee на целые сутки стоит от 22.90€ + километраж. В основном представлены гибриды и электромобили, но есть и Nissan Qashqai, и Volkswagen Golf, и даже BMW X1.

В Латвии, в Риге, дела с каршерингом обстоят хорошо. Сервис carguru.lv предлагает арендовать поминутно авто марки Toyota. Все автомобили гибридные. И цена начисляется за минуту езды, от 0.24 евроцентов за минуту, и 100 километров уже включены в прокат. За каждый километр сверх 100 км нужно будет заплатить от 0.15€. Кстати, аренда авто тоже простая — нужны только документы и платежная карта.

В Белоруси тоже недавно появились каршеринговые компании. Речь идет о Anytime, ”Везуха” и WestGroup. Все они предлагают арендовать поминутно авто в Минске. При этом кроме регистрации и фото паспорта и водительского удостоверения, они просят качественное селфи с этими документами. Для аренды предлагают марки Skoda, Volkswagen, Geely, Nissan и ряд других. Цена за минуту составляет от 0.13€. Суточный тариф начинается от 25€.

В Украине дела с каршерингом куда хуже чем даже в Белоруси. Первый каршеринг появился в Одессе в 2017 году под названием Mobilecar. В прокат предлагают электромобили Nissan Leaf. Для аренды авто нужно зарегистрироваться, загрузить фото паспорта и водительского удостоверения. Кроме этого, нужно иметь водительский стаж не меньше чем три года. Минута аренды составляет от 0.14€. Суточный абонемент стоит 31€. Стоит отметить, что пользователи говорят о частых сбоях и долгой регистрации пользователя, которая может занять пару дней. А еще о депозите в размере около 40€.

Также в Киеве в том же 2017 году заработал сервис Getmancar. Сервис предлагает взять в аренду Ravon R2, Renault Logan и Skoda Fabia. Цена за одну минуту составляет 0.14€. Этот сервис работает более исправно. Но водительский стаж должен составлять от пяти лет, а возраст водителя от 25 лет.

Плюсы и минусы каршеринга?

Какие есть недостатки и преимущества каршерингов?

– Начнем с плюсов каршеринга. Во первых, одно из самых главных преимуществ — не нужно платить депозит. Иногда он достигает пару тысяч евро. В каршеринге такого нет. Во вторых, получение авто и сдача происходит в разы быстрее. Нет ожидания. Только дойти до места, где припарковано авто. Ну и после поездки просто захлопнуть двери и нажать кнопку ”завершить поездку”. Также плюс в том, что все затраты на топливо уже включены в стоимость поминутной или почасовой аренды. Потом не будет сюрпризов как в традиционных компаниях по прокату авто, когда после аренды авто могут вернуть только часть депозита, списав деньги за дополнительный бензин. А еще каршеринговые компании иногда делают для пользователей сюрпризы, выдают промокоды или вообще делают поездку бесплатной, чтобы рассредоточить авто по городу, — говорит член правления RIA.com Marketplaces Артем Уманец.

– Про минусы. Если во время поездки попасть в пробку — деньги все равно спишет. Если водитель нарушит правила, компания может взыскать не только саму сумму штрафа, но и дополнительные издержки за нарушение договора (не нарушать ПДД). В большинстве случаев автомобиль нужно оставлять на специальных парковках. То есть подъехать к самому месту назначения может не получится. Но плюсов больше чем минусов. Поэтому если сопоставить все затраты на личный автомобиль, выгоднее будет взять авто в аренду поминутно. Не нужно будет заморачиваться относительно страховки, обслуживаний на СТО, тратить деньги на ремонт, мойку и заправку. Поэтому в ближайшие годы мы увидим все больше появлений каршеринговых компаний на рынке. И традиционные компании по прокату авто будут вынуждены адаптироваться под новые условия.

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