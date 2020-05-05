Требования к топливным предприятиям сделают более гибкими

Председатель комиссии по окружающей среде Эрки Сависаар пояснил, что в настоящий момент поставщик топлива ежемесячно обязан сокращать выбросы парниковых газов на 6 %. Комиссия представила поправку, согласно которой с 2020 года это требование можно будет выполнить в годовом срезе.

”Биотопливо зависит от сезона. Поэтому для сокращения ценового давления мы сделаем так, чтобы поставщики могли перевыполнять цели летом за счет более дешевого топлива”, — сказал Сависаар.

”Также будет изменено понятие поставщика, чтобы в рынке могли участвовать и поставщики электроэнергии, газового топлива и водорода”, — отметил Сависаар.

Законопроект также внесет поправки в Закон об акцизе на алкоголь, табак, топливо и электричество. Уточнения будут внесены в определение сланцевого топочного масла. ”Мы внесем необходимые дополнения, согласно которым при производстве сланцевого масла в качестве компонента можно использовать и измельченные шины. Поправка поможет в решении возникшей в Эстонии проблемы с утилизацией старых шин”, — сказала заместитель председателя комиссии по окружающей среде Йоко Алендер.

В дальнейшем поставщиком будут считаться: лицо, имеющее в регистре о хозяйственной деятельности пометку о разрешении на использование топлива или завершении хранения топлива на налоговом складе; лицо, имеющее право на деятельность в сфере импорта топлива; юридические лица, поставляющие электроэнергию, газовое топливо или водород для автодорожного транспорта и используемых вне дорог беспилотных машин, судов на внутренних водных путях, сельскохозяйственной и лесохозяйственной техники, малых судов, если они не используются на море.

Помимо этого, новым ответственным обработчиком информации в базе данных по мониторингу топлива станет Агентство окружающей среды (ранее — Министерство окружающей среды), которое уже занимается сбором и обработкой этих данных. Это позволит повысить эффективность работы системы. Также будет уточнен перечень данных, которые необходимо заносить в систему.

Законопроект внесет правовую ясность в определение сланцевого топочного масла. Помимо этого, закон будет дополнен кодом комбинированной номенклатуры, который в дальнейшем будет использоваться при указании основных продуктов при производстве масла в Эстонии. Данное изменение необходимо в связи с использованием нового лабораторного метода по назначению ароматических соединений.