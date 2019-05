Требовали почти 5 млн евро, но передумали. HKScan прекращает судиться с бывшими руководителями

В суд обратилась также HKScan Estonia AS и потребовала от Соорма 2 558 179 евро. По оценке HKScan Estonia, Соорм причинил ущерб предприятию тем, что с 29 января 2014 года до 27 марта того же года подписал от имени AS Rakvere Lihakombinaat (действующее коммерческое название HKScan Estonia AS) и AS Tallegg три гарантийных письма.

Как Соорм, так и Туви до сих пор в течение судебного процесса не признавали предъявленные им требования и оспаривали все три иска в полном объеме. То, что HKScan начала искать компромисса с Туви и Соормом в этих тяжбах, выяснилось в начале мая, когда одно судебное заседание по делу под этим предлогом отменилось.

Бывшие руководители HKScan также находятся под следствием Центральной криминальной полиции в качестве подозреваемых в присвоении в крупных размерах и отмывании денег.