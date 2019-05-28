Требовали почти 5 млн евро, но передумали. HKScan прекращает судиться с бывшими руководителями

По сообщению предприятия, для них цель данного соглашения в том, чтобы избежать длительного судебного процесса, и они хотят сосредоточиться на усилении своих экономических результатов.

Теэт Соорм очень поверхностно сказал Ärileht, что "дело навеки закончено" и больше он эту тему комментировать не хочет.

HKScan Estonia и ее дочерняя фирма Rakvere Farmid в 2017 году начали три судебных дела против бывших руководителей, требуемая через которые сумма ущерба достигала в общей сложности более 4,8 млн евро. В первом деле Rakvere Farmid требовала от Соорма и Туви возмещения причиненного нарушением обязанностей члена правления ущерба в размере 1 967 671 евро и пени по нему в сумме 227 236,34 евро.

По оценке предприятия, Соорм и Туви платили себе заработанные годовые бонусы, совершая названные платежи на основании предоставленных OÜ Laventra счетов за услугу в ситуации, когда эта фирма в действительности на основании договора поручения никаких услуг не оказывала.

Во втором иске Rakvere Farmid требовала от Соорма и Туви 56 441,41 евро и пени, поскольку обнаружила, что они как члены правления сдавали принадлежащие предприятию объекты недвижимости в долгосрочную аренду OÜ Saimre и Saimre Viljakasvatuse OÜ. По утверждению Rakvere Farmid, у Сорма и Туви было скрытая доля в этих паевых товариществах.