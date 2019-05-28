Требовали почти 5 млн евро, но передумали. HKScan прекращает судиться с бывшими руководителями
HKScan прекращает три судебных дела, начатые против бывших руководителей, объяснив, что пришли к соглашению с Теэтом Соормом и Мати Туви.
HKScan прекращает три судебных дела, начатые против бывших руководителей, объяснив, что пришли к соглашению с Теэтом Соормом и Мати Туви.
По сообщению предприятия, для них цель данного соглашения в том, чтобы избежать длительного судебного процесса, и они хотят сосредоточиться на усилении своих экономических результатов.
Теэт Соорм очень поверхностно сказал Ärileht, что "дело навеки закончено" и больше он эту тему комментировать не хочет.
HKScan Estonia и ее дочерняя фирма Rakvere Farmid в 2017 году начали три судебных дела против бывших руководителей, требуемая через которые сумма ущерба достигала в общей сложности более 4,8 млн евро. В первом деле Rakvere Farmid требовала от Соорма и Туви возмещения причиненного нарушением обязанностей члена правления ущерба в размере 1 967 671 евро и пени по нему в сумме 227 236,34 евро.
По оценке предприятия, Соорм и Туви платили себе заработанные годовые бонусы, совершая названные платежи на основании предоставленных OÜ Laventra счетов за услугу в ситуации, когда эта фирма в действительности на основании договора поручения никаких услуг не оказывала.
Во втором иске Rakvere Farmid требовала от Соорма и Туви 56 441,41 евро и пени, поскольку обнаружила, что они как члены правления сдавали принадлежащие предприятию объекты недвижимости в долгосрочную аренду OÜ Saimre и Saimre Viljakasvatuse OÜ. По утверждению Rakvere Farmid, у Сорма и Туви было скрытая доля в этих паевых товариществах.
В суд обратилась также HKScan Estonia AS и потребовала от Соорма 2 558 179 евро. По оценке HKScan Estonia, Соорм причинил ущерб предприятию тем, что с 29 января 2014 года до 27 марта того же года подписал от имени AS Rakvere Lihakombinaat (действующее коммерческое название HKScan Estonia AS) и AS Tallegg три гарантийных письма.
Как Соорм, так и Туви до сих пор в течение судебного процесса не признавали предъявленные им требования и оспаривали все три иска в полном объеме. То, что HKScan начала искать компромисса с Туви и Соормом в этих тяжбах, выяснилось в начале мая, когда одно судебное заседание по делу под этим предлогом отменилось.
Бывшие руководители HKScan также находятся под следствием Центральной криминальной полиции в качестве подозреваемых в присвоении в крупных размерах и отмывании денег.
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