Травмы от объятий и варки холодца: какие странные страховые случаи происходят с жителями Эстонии

Руководитель по продуктам страхования от несчастных случаев Salva Kindlustus Тийна Велли-Вяллик рассказала, что, если обычно многие несчастные случаи имеют какое-то отношение к занятиям спортом и нередко люди также получают травмы, не выходя из дома по нелепому стечению обстоятельств, то в зимние месяцы однозначную опасность представляют собой скользкие дороги и зимний спорт. ”Наша статистика показывает, что в зимние месяцы до 30% ущерба составляют именно несчастные случаи, произошедшие из-за подскальзывания”, — прокомментировала Велли-Вяллик.

В первую очередь за несчастными случаями, заканчивающимися травмами, стоит падение на скользких ступеньках и скользкой дороге. Последствия — переломы, сотрясения, вывихи рук и ног. Помимо обычных спотыканий и ушибленных о мебель пальцев ног с клиентами Salva происходили и несчастные случаи, предусмотреть которые было бы действительно сложно.

”Определенно одни из самых странных травм люди получали при объятиях — в Salva зарегистрировано несколько таких случаев. Один случай имел место, когда члены ансамбля обнимались после рождественского концерта — объятия оказались настолько крепкими, что один человек получил травму из-за слишком сильного сдавливания грудины. Другой случай — на праздновании дня рождения объятия и вовсе окончились переломом ребра”, — рассказала представитель страховой компании.

Несколько более прямое отношение к зиме имеет случай, когда человек получил сильный ожог ноги, переливая горячий бульон во время приготовления холодца. Еще один клиент получил травму, отправившись на горнолыжный курорт. Хоть все правила безопасности и были соблюдены, причиной травмы стал пропуск на горнолыжную трассу, закрепленный на держателе с рулеткой. Во время использования карточка выскользнула из рук и по стечению обстоятельств угодила человеку прямо в глаз. Результатом стала травма роговицы, которая потребовала длительного лечения.

”Нельзя сказать, что такие случаи становятся неожиданностью, но практически каждый год несколько наших клиентов получают в зимний период травмы, защемляя пальцы. Вероятно, дело в том, что чувствительность замерзших пальцев или пальцев в толстых рукавицах несколько снижена. Прищемляют пальцы дверью машины, тросом горнолыжного подъемника и даже лестничными перилами. Чаще всего такие происшествия случаются с детьми, и в большинстве случаев оканчиваются переломами”, — добавила Велли-Вяллик.