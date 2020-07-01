TransferWise получила лицензию Финансовой инспекции Великобритании и может предлагать услуги по инвестированию в Соединенном Королевстве

Финансовая инспекция Великобритании выдала глобальной технологической компании TransferWise разрешение на инвестирование, согласно которому клиенты компании в Великобритании могут инвестировать деньги, которые хранятся на их безграничных счетах. Инвестиционный продукт будет лансирован в течение следующих 12 месяцев.

Вначале у пользователей TransferWise будет возможность инвестировать в различных валютах в простые и доступные престижные фонды. Клиенты могут зарабатывать доход с сальдо своего безграничного счета, и инвестиции в сумме до 85 тысяч фунтов, хранящиеся на их счетах TransferWise, будут защищены компенсационной схемой финансовых услуг Великобритании (FSCS)

Клиенты TransferWise все чаще используют безграничный счет для своих международных банковских сделок, в том числе вместе с новыми функциями прямых платежных поручений, Apple и Google Pay, а также международными мгновенными платежами по номеру мобильного телефона. Добавление возможности делать накопления и совершать инвестиции совпадает с видением TransferWise обновить старый мировой банковский сектор для проживающих за границей людей, фрилансеров и туристов.

Безграничный счет TransferWise в цифрах, лансирован в 2017 году:

На счетах хранится два миллиарда фунтов

С 2018 года выдан миллион дебетовых карточек Mastercard

Можно держать деньги в 54 различных валютах



”Традиционные банковские счета хорошо работают только в одной стране и с одной валютой. Компания TransferWise из компании, предлагавшей платежное решение, стала альтернативой номер один для людей, которые живут и работают в нескольких странах и которым необходимы банковские услуги. Мы очень рады, что скоро у наших клиентов будет возможность заставить свои сбережения зарабатывать”, — высказал радость Кристо Кяэрманн, исполнительный директор и соучредитель TransferWise.

У компании TransferWise во всем мире восемь миллионов клиентов, которые ежемесячно совершают международные сделки в размере четырех миллиардов фунтов, экономя по сравнению с банками, благодаря низкой плате за услугу, миллиард фунтов в год. У компании 14 офисов по всему миру, в которых работает 2200 работников.