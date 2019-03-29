TransferWise поддержит лучших молодых предпринимателей ЕС. Главный приз – инвестиция в 10 000 фунтов

С сегодняшнего дня на конкурс TransferWise 20 Under 20 начался прием заявок со всей Европы, в том числе и из Эстонии, продолжая удачный опыт 2018 года по поиску лучших британских молодых исполнительных директоров.

Молодых предпринимателей выберет жюри, состоящее из руководителей высшего звена, в которое войдет и один из основателей TransferWise Таавет Хинрикус. 20 лучших будут награждены призами, среди которых:

Возможность представить свою бизнес-идею и выиграть инвестицию в размере 10 000 фунтов

Каждому возможность бесплатных международных переводов на сумму 1 миллион фунтов, чтобы расширить деятельность своей фирмы

Менторство со стороны лучших Европейских предпринимателей и бизнес-экспертов

Поездка для установления новых контактов в главную контору TransferWise в Лондоне

По словам председателя совета и одного из основателей TransferWise Таавета Хинрикуса, построить компанию является вызовом для всех, особенно если есть желание совершить глобальный прорыв. ”Мы, в TransferWise, хотим подбодрить молодых предпринимателей и поддержать их, покрыв препятствия и расходы, которые появляются при ведении бизнеса за рубежом”.