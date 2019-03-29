TransferWise поддержит лучших молодых предпринимателей ЕС. Главный приз – инвестиция в 10 000 фунтов
TransferWise поможет талантливым молодым людям продвинуть свои фирмы на глобальный уровень, сообщается в пресс-релизе компании.
TransferWise поможет талантливым молодым людям продвинуть свои фирмы на глобальный уровень, сообщается в пресс-релизе компании.
С сегодняшнего дня на конкурс TransferWise 20 Under 20 начался прием заявок со всей Европы, в том числе и из Эстонии, продолжая удачный опыт 2018 года по поиску лучших британских молодых исполнительных директоров.
Молодых предпринимателей выберет жюри, состоящее из руководителей высшего звена, в которое войдет и один из основателей TransferWise Таавет Хинрикус. 20 лучших будут награждены призами, среди которых:
Возможность представить свою бизнес-идею и выиграть инвестицию в размере 10 000 фунтов
Каждому возможность бесплатных международных переводов на сумму 1 миллион фунтов, чтобы расширить деятельность своей фирмы
Менторство со стороны лучших Европейских предпринимателей и бизнес-экспертов
Поездка для установления новых контактов в главную контору TransferWise в Лондоне
По словам председателя совета и одного из основателей TransferWise Таавета Хинрикуса, построить компанию является вызовом для всех, особенно если есть желание совершить глобальный прорыв. ”Мы, в TransferWise, хотим подбодрить молодых предпринимателей и поддержать их, покрыв препятствия и расходы, которые появляются при ведении бизнеса за рубежом”.
Хинрикус добавил, что, организуя конкурс впервые в прошлом году, они соприкоснулись со множеством по-настоящему классных предпринимателей — от создателя эстетической косметики до маклера по недвижимости и производителя корма для домашних животных. ”С большим нетерпением жду, кто из талантливых молодых людей подаст заявки на участие в конкурсе в этом году, особенно теперь, когда масштаб стал общеевропейским. Эти светлые головы строят наше будущее, и мне выпала честь помочь им в росте бизнеса”.
Прием заявок открыт до 24 апреля для всех предпринимателей из Европы в возрасте 16-19 лет.
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