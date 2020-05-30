Трамп и Меркель поспорили из-за ”Северного потока-2”
Разногласия по поводу ”Северного потока-2” привели к горячему спору между канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает Politico.
Разногласия по поводу ”Северного потока-2” привели к горячему спору между канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает Politico.
По словам неназванного представителя американских властей, во время телефонного разговора, который состоялся ранее на этой неделе, лидеры двух стран также не сошлись во мнениях по вопросам, связанным с НАТО и Китаем.
Официальные представители США и Германии не стали комментировать данные сообщения.
Меркель отказалась от поездки в Вашингтон на саммит G7 по приглашению Трампа. Согласно официальному заявлению, она сочла невозможным личное присутствие на встрече в Белом доме, которая должна состояться в конце июня, ввиду ситуации с коронавирусом.
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