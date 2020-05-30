Трамп и Меркель поспорили из-за ”Северного потока-2”

По словам неназванного представителя американских властей, во время телефонного разговора, который состоялся ранее на этой неделе, лидеры двух стран также не сошлись во мнениях по вопросам, связанным с НАТО и Китаем.

Официальные представители США и Германии не стали комментировать данные сообщения.

Меркель отказалась от поездки в Вашингтон на саммит G7 по приглашению Трампа. Согласно официальному заявлению, она сочла невозможным личное присутствие на встрече в Белом доме, которая должна состояться в конце июня, ввиду ситуации с коронавирусом.