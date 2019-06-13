Трамп грозит санкциями за "Северный поток — 2"

Это "то, что мы рассматриваем и о чем я думаю", заявил Трамп, отвечая на вопрос одного из журналистов в Белом доме в среду, 12 июня, по окончании встречи с президентом Польши Анджеем Дудой. Он, однако, не указал, против кого именно могут быть применены эти штрафные меры.

Трамп предостерегает Германию



Особенно резко Дональд Трамп раскритиковал роль ФРГ в реализации проекта "Северный поток — 2". "Мы защищаем Германию от России, а Россия получает миллиарды долларов от Германии", — посетовал он. Участие Берлина в проекте Трамп назвал "огромной ошибкой", пояснив, что из-за "Северного потока — 2" Германия впадает в зависимость от Москвы и в худшем случае может стать "заложницей России".

В то же время он оговорил, что окончательное решение остается за самой ФРГ.

В мае 2019 года сенатор от Демократической партии Джин Шахин и республиканец Тед Круз подготовили межпартийный законопроект, предполагающий введение санкций против европейских судов, которые ведут укладку нового трубопровода по дну Балтийского моря.