Трамп грозит санкциями за "Северный поток — 2"
Президент США Дональд Трамп не исключает возможности введения санкций за участие в проекте "Северный поток — 2", пишет Deutsche Welle.
Президент США Дональд Трамп не исключает возможности введения санкций за участие в проекте "Северный поток — 2", пишет Deutsche Welle.
Это "то, что мы рассматриваем и о чем я думаю", заявил Трамп, отвечая на вопрос одного из журналистов в Белом доме в среду, 12 июня, по окончании встречи с президентом Польши Анджеем Дудой. Он, однако, не указал, против кого именно могут быть применены эти штрафные меры.
Особенно резко Дональд Трамп раскритиковал роль ФРГ в реализации проекта "Северный поток — 2". "Мы защищаем Германию от России, а Россия получает миллиарды долларов от Германии", — посетовал он. Участие Берлина в проекте Трамп назвал "огромной ошибкой", пояснив, что из-за "Северного потока — 2" Германия впадает в зависимость от Москвы и в худшем случае может стать "заложницей России".
В то же время он оговорил, что окончательное решение остается за самой ФРГ.
В мае 2019 года сенатор от Демократической партии Джин Шахин и республиканец Тед Круз подготовили межпартийный законопроект, предполагающий введение санкций против европейских судов, которые ведут укладку нового трубопровода по дну Балтийского моря.
Общая протяженность трубопровода "Северный поток — 2", по которому российский природный газ будет поступать в ФРГ напрямую, в обход Польши и Украины, составит 1200 километров. Первый газ по нему может пойти уже к концу нынешнего года. В споре о будущем этого проекта ЕС оказался разделен на два лагеря. Государства Восточной и Северной Европы, а также страны Балтии считают этот проект угрозой экономической независимости Евросоюза.
Однако целый ряд политиков и энергетических компаний ФРГ выступают в поддержку проекта — в том числе и потому, что Германия, являющаяся самой крупной экономикой в ЕС, в настоящее время ищет пути замещения атомной энергии.
Формально стопроцентным собственником трубопровода является российское предприятие "Газпром". Однако поддержку в прокладке труб ему оказывают также немецкий концерн Wintershall, являющийся дочкой BASF, и дочернее предприятие компании Eon — Uniper. Кроме того, в проекте участвуют британско-нидерландская компания Shell, французская фирма Engie и австрийское предприятие OMV.
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