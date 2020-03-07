Товарооборот Китая упал на 11% в первые месяцы 2020 года

Так данный показатель уменьшился до $591,9 млрд. Согласно представленным данным, китайский экспорт упал на 17,2% (до $292,4 млрд), а на 4% снизился импорт, до отметки $299,5 млрд.

При этом товарооборот между Россией и Китаем наоборот увеличился на 5,6%, поднявшись до $17,1 млрд. Такой показатель обусловлен увеличением импорта товаров и услуг из России в КНР на 21,7% и падением экспорта этих позиций из Китая в РФ на 15,4%.

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