Товар дешевле 30 евро оказался бракованным? Комиссия по потребительским спорам не будет рассматривать вашу жалобу

Возмущенный клиент, обратившись в Департамент защиты прав потребителей с бракованным товаром, обнаружил, что в случае покупки стоимостью ниже 30 евро он прежде всего должен сам доказать, что это бракованный товар. В случае такой маленькой суммы комиссия по потребительским спорам не считает целесообразным начинать делопроизводство.

Обратившийся в редакцию Delfi Прийт (имя изменено — прим. ред.) купил себе в аутлете Reebok в Тонди спортивную обувь, которая через три месяца развалилась. Прийт заплатил за обувь 29,90 евро.

Прийт обратился с жалобой к торговцу, который ответил, что они за брак не отвечают, поскольку за обувью, по их оценке, неправильно ухаживали. "Я с этим не согласился и решил обратиться в Департамент защиты прав потребителей", — рассказал он.

"Но выяснилось, что с товаром стоимостью меньше 30 евро в Департаменте защиты прав потребителей помощи не получить, и меня вежливо послали", — был возмущен Прийт. Он узнал, что если речь идет о бракованном товаре и продавец на это посылает клиента куда подальше, дефект приходится доказывать самому.

"Я отнес обувь на экспертизу. Эксперт сказал, что это производственный дефект", — описал он. После получения результата экспертизы стоимостью 18 евро Прийт снова обратился к торговцу, который с результатом экспертизы не согласился.