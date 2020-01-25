25.01.2020, 11:20

Товар дешевле 30 евро оказался бракованным? Комиссия по потребительским спорам не будет рассматривать вашу жалобу

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Лийза Ребане
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Товар дешевле 30 евро оказался бракованным? Комиссия по потребительским спорам не будет рассматривать вашу жалобу
Foto: Oliver Tsupsman

С бракованным товаром стоимостью 29,90 евро в Департаменте защиты прав потребителей помощи не получить, в случае такого дешевого товара делопроизводство было бы нецелесообразно дорогим, пишет Eesti Päevaleht.

Возмущенный клиент, обратившись в Департамент защиты прав потребителей с бракованным товаром, обнаружил, что в случае покупки стоимостью ниже 30 евро он прежде всего должен сам доказать, что это бракованный товар. В случае такой маленькой суммы комиссия по потребительским спорам не считает целесообразным начинать делопроизводство.

Обратившийся в редакцию Delfi Прийт (имя изменено — прим. ред.) купил себе в аутлете Reebok в Тонди спортивную обувь, которая через три месяца развалилась. Прийт заплатил за обувь 29,90 евро.

Прийт обратился с жалобой к торговцу, который ответил, что они за брак не отвечают, поскольку за обувью, по их оценке, неправильно ухаживали. "Я с этим не согласился и решил обратиться в Департамент защиты прав потребителей", — рассказал он.

"Но выяснилось, что с товаром стоимостью меньше 30 евро в Департаменте защиты прав потребителей помощи не получить, и меня вежливо послали", — был возмущен Прийт. Он узнал, что если речь идет о бракованном товаре и продавец на это посылает клиента куда подальше, дефект приходится доказывать самому.

"Я отнес обувь на экспертизу. Эксперт сказал, что это производственный дефект", — описал он. После получения результата экспертизы стоимостью 18 евро Прийт снова обратился к торговцу, который с результатом экспертизы не согласился.

"Средний эстонец вообще не боролся бы с этим и махнул бы рукой", — сказал Прийт. В конце концов Департамент защиты прав потребителей и технического надзора принял случай в производство. Прийта признали правым, и предприятие вернуло деньги как за развалившуюся обувь, так и за понадобившуюся для доказательства экспертизу.

"Комиссия по потребительским спорам может не принять требование ниже 30 евро в производство, но в то же время секретариат комиссии всегда взвешивает, не идет ли речь о значительном нарушении, наносящем ущерб большому количеству потребителей, или может ли делопроизводство изменить прежнюю практику", — прокомментировала эксперт по коммуникации Департамента защиты прав потребителей и технического надзора Анне-Май Хелемяэ.

По словам Хелемяэ, в случае требования в 30 евро речь идет о соображениях целесообразности. "Поскольку разрешение спора тоже требует ресурсов, например, времени, затраченного членами комиссии, которые не являются работниками Департамента защиты прав потребителей и технического надзора, то в среднем разрешение каждого спора стоит в зависимости от делопроизводства 170–450 евро", — указала она.

"Это может прозвучать несправедливо, но разрешение единичного требования в 10 евро нецелесообразно", — рассказала Хелемяэ. К сожалению, делопроизводство по требованию в 10 евро такое же затратное, как рассмотрение одного заявления на 2000 евро.

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