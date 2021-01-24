Тот, кто выйдет на пенсию на пять лет раньше, будет получать на 20% меньше

”Человек 1961 года рождения сможет выйти на пенсию самое раннее по достижении 60 лет, то есть в 2021 году”, — сказала специалист Департамента социального страхования Катре Кирст. Для этого необходимо иметь 40 лет стажа. Для выхода на пенсию на четыре года раньше необходим стаж не менее 35 лет; для выхода на три года раньше — не менее 30 лет; на два года раньше — 25 лет и на год раньше пенсионного возраста — 20 лет.

При этом следует учитывать при досрочном выходе на пенсию размер пенсии уменьшается (см ниже).

Некоторую неразбериху вызвал порядок расчета пенсионного возраста. По словам специалиста Департамента социального страхования Лауритса Лейма, пенсионный возраст в Эстонии растет и связан с годом рождения человека. В 2021 году пенсионный возраст составляет 64 года, но это действует только для тех, кто родился в 1957 году. Для каждого последующего года рождения пенсионный возраст увеличивается на три месяца, покуда в 2026 году не достигнет 65 лет.

Параллельно с новой системой пока остается действовать старая, то есть сохраняется возможность досрочно выйти на пенсию за три года до достижения пенсионного возраста, то есть в этом году в 61 год. При этом в этом году необходимо иметь лишь 16 лет стажа (в следующем — 17, в 2023 — 18, в 2024 — 19 и в 2025 — 20). С 2026 года такая возможность упраздняется. При этом с размера пенсии вычитается 0,4% за каждый месяц, остающийся до своевременного срока ухода на пенсию. Пенсию, сниженную на этот же процент, человек будете получать также после того, как достигнет возраста пенсии по старости.

Гибкая пенсия по старости

Гибкая пенсия по старости — это новый вид пенсии, который вступит в силу в 2021 году и заменит в последующие годы нынешние досрочную и отложенную пенсии по старости.

Вы можете выйти на пенсию максимум за пять лет до достижения пенсионного возраста, но для этого у вас должно быть больше пенсионного стажа. Если вы выйдете на пенсию по старости раньше пенсионного возраста, ваша пенсия будет меньше. Если вы выйдете на пенсию по старости позднее, пенсия будет выше.