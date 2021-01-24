Тот, кто выйдет на пенсию на пять лет раньше, будет получать на 20% меньше
В этом году начала действовать гибкая система пенсии по старости. Если у вас достаточно стажа, то вы можете уйти на пенсию уже в 60 лет, пишет Maaleht.
В этом году начала действовать гибкая система пенсии по старости. Если у вас достаточно стажа, то вы можете уйти на пенсию уже в 60 лет, пишет Maaleht.
”Человек 1961 года рождения сможет выйти на пенсию самое раннее по достижении 60 лет, то есть в 2021 году”, — сказала специалист Департамента социального страхования Катре Кирст. Для этого необходимо иметь 40 лет стажа. Для выхода на пенсию на четыре года раньше необходим стаж не менее 35 лет; для выхода на три года раньше — не менее 30 лет; на два года раньше — 25 лет и на год раньше пенсионного возраста — 20 лет.
При этом следует учитывать при досрочном выходе на пенсию размер пенсии уменьшается (см ниже).
Некоторую неразбериху вызвал порядок расчета пенсионного возраста. По словам специалиста Департамента социального страхования Лауритса Лейма, пенсионный возраст в Эстонии растет и связан с годом рождения человека. В 2021 году пенсионный возраст составляет 64 года, но это действует только для тех, кто родился в 1957 году. Для каждого последующего года рождения пенсионный возраст увеличивается на три месяца, покуда в 2026 году не достигнет 65 лет.
Параллельно с новой системой пока остается действовать старая, то есть сохраняется возможность досрочно выйти на пенсию за три года до достижения пенсионного возраста, то есть в этом году в 61 год. При этом в этом году необходимо иметь лишь 16 лет стажа (в следующем — 17, в 2023 — 18, в 2024 — 19 и в 2025 — 20). С 2026 года такая возможность упраздняется. При этом с размера пенсии вычитается 0,4% за каждый месяц, остающийся до своевременного срока ухода на пенсию. Пенсию, сниженную на этот же процент, человек будете получать также после того, как достигнет возраста пенсии по старости.
Гибкая пенсия по старости
Гибкая пенсия по старости — это новый вид пенсии, который вступит в силу в 2021 году и заменит в последующие годы нынешние досрочную и отложенную пенсии по старости.
Вы можете выйти на пенсию максимум за пять лет до достижения пенсионного возраста, но для этого у вас должно быть больше пенсионного стажа. Если вы выйдете на пенсию по старости раньше пенсионного возраста, ваша пенсия будет меньше. Если вы выйдете на пенсию по старости позднее, пенсия будет выше.
В дальнейшем вы сможете брать пенсию частично, то есть половину суммы, или полностью приостановить ее выплату. В отличие от прежней, новая гибкая пенсионная система позволяет тем, кто выходит на пенсию по старости досрочно, получать пенсию и заработную плату одновременно.
Чтобы выйти на пенсию по старости до достижения пенсионного возраста с 2021 года, вы должны иметь как минимум 15 лет пенсионного стажа, полученного в Эстонии, и в общей сложности:
не менее 20 лет пенсионного стажа для выхода на пенсию до 1 года раньше;
не менее 25 лет пенсионного стажа для выхода на пенсию до 2 лет раньше;
не менее 30 лет пенсионного стажа для выхода на пенсию до 3 лет раньше;
не менее 35 лет пенсионного стажа для выхода на пенсию до 4 лет раньше;
не менее 40 лет пенсионного стажа для выхода на пенсию до 5 лет раньше.
В будущем сокращение и повышение пенсий будет зависеть не только от времени выхода на пенсию по старости, но и от данных таблицы продолжительности жизни Департамента статистики и процентной ставки по облигациям Европейского центрального банка. Данные, которые берутся за основу для расчета, будут в дальнейшем обновляться раз в год 1 января. Процент, используемый при назначении пенсии, в будущем не изменится. При выходе на пенсию раньше или позже сокращение и повышение пенсии в 2021 году будет в среднем складываться следующим образом:
на 5 лет раньше − 22,6%
на 4 года раньше −18,7%
на 3 года раньше −14,5%
на 2 года раньше −10,0%
на 1 год раньше −5,2%
По достижении вами пенсионного возраста 0,0%
на 1 год позже +5,7%
на 2 года позже +12,0%
на 3 года позже +19,0%
на 4 года позже +26,8%
на 5 лет позже +35,6%
Пенсия по старости на льготных основаниях
Кроме этого, у некоторых людей есть право выйти на пенсию по старости на льготных основаниях.
Вы можете выйти на пенсию раньше на льготных условиях, если являетесь матерью, отцом, супругом родителя, опекуном или попечителем и растили в течение не менее восьми лет:
ребенка в возрасте до 18 лет со средним, тяжелым или глубоким недугом — за 5 лет до достижения возраста пенсии по старости
пятерых или более детей — за 5 лет до достижения возраста пенсии по старости
четверых детей — за 3 года до достижения возраста пенсии по старости
троих детей — за 1 год до достижения возраста пенсии по старости
В этом случае размер пенсии не уменьшается.
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