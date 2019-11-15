Торговый центр Viru Keskus получил статус уникального в Эстонии предприятия

”Превращение здания, возведенного пятнадцать лет назад, в экологически безвредное строение является сложным, трудоемким и дорогостоящим процессом, который предполагает целенаправленную и систематическую деятельность. Мы рады тому, что за последние годы мы смогли еще более улучшить результат и получили высший уровень сертификата LEED O&M, — прокомментировал руководитель Viru Keskus Гертти Когерманн. — Достигнутый уровень является образцом для подражания и высоким признанием — в мире выдано всего лишь 669 сертификатов LEED O&M Platinum за оперирование и управление существующим зданием, и один из этих сертификатов теперь принадлежит нам”, — добавил Когерманн.

”Сертификат LEED O&M Platinum является признанием как для торгового центра Viru Keskus, так и для предприятия, являющегося оператором и администратором недвижимости, а также важным аспектом для наших арендаторов, являясь подтверждением не только очень хорошего месторасположения и наибольшей посещаемости Viru Keskus, но и наличия возможностей для экологически осведомленной и безвредной деятельности”, — добавил он.

В странах Прибалтики высшее признание за оперирование существующим зданием присвоено лишь торговому центру Viru Keskus в Эстонии и одному офисному зданию в Литве.