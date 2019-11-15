15.11.2019, 07:45

Торговый центр Viru Keskus получил статус уникального в Эстонии предприятия

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Торговый центр Viru Keskus получил статус уникального в Эстонии предприятия
Viru keskus

Торговый центр Viru Keskus стал в ноябре 2019 года единственным в Эстонии предприятием, получившим сертификат LEED (”Лидерство в энергетическом и экологическом проектировании”) O&M (LEED для существующих строений: эксплуатация и обслуживание) Platinum за экологически безвредное и ресурсосберегающее оперирование существующим строением, и данный статус является высшим уровнем этого престижного сертификата.

”Превращение здания, возведенного пятнадцать лет назад, в экологически безвредное строение является сложным, трудоемким и дорогостоящим процессом, который предполагает целенаправленную и систематическую деятельность. Мы рады тому, что за последние годы мы смогли еще более улучшить результат и получили высший уровень сертификата LEED O&M, — прокомментировал руководитель Viru Keskus Гертти Когерманн. — Достигнутый уровень является образцом для подражания и высоким признанием — в мире выдано всего лишь 669 сертификатов LEED O&M Platinum за оперирование и управление существующим зданием, и один из этих сертификатов теперь принадлежит нам”, — добавил Когерманн.

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”Сертификат LEED O&M Platinum является признанием как для торгового центра Viru Keskus, так и для предприятия, являющегося оператором и администратором недвижимости, а также важным аспектом для наших арендаторов, являясь подтверждением не только очень хорошего месторасположения и наибольшей посещаемости Viru Keskus, но и наличия возможностей для экологически осведомленной и безвредной деятельности”, — добавил он.

В странах Прибалтики высшее признание за оперирование существующим зданием присвоено лишь торговому центру Viru Keskus в Эстонии и одному офисному зданию в Литве.

Торговый центр Viru Keskus впервые подал ходатайство о сертификате LEED O&M в 2013 году, и в течение двух лет прошел основательную оценку, проведенную компанией USGBC (United States Green Building Council). В качестве категорий оценки в ходе процесса сертификации учитывают месторасположение и экологическую преемственность здания, эффективность водопользования, эффективность энергопотребления (отопление, охлаждение и электроснабжение здания), использование материалов и ресурсов, качество внутренней среды и удовлетворенность работающих там людей. Указанные общие категории, в свою очередь, подразделяются на более детальные критерии оценки. В результате основательного анализа в 2015 году торговому центру Viru Keskus был выдан серебряный сертификат LEED O&M. В ходе обновления сертификата оценили успехи в области экологической осведомленности, ресурсосберегающего развития и энергопотребления, и в результате повторной сертификации торговому центру Viru Keskus был присвоен высший уровень за оперирование и управление существующим зданием — сертификат LEED O&M Platinum.

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