Торговый центр в Риге попросил магазин Black Star убрать из продажи одежду с Путиным и "кремлевской" символикой

В магазине Black Star Wear продаются коллекции одежды российского лейбла Black Star, который принадлежит рэперу Тимати.

Представительница норвежской компании Linstow, которой принадлежит Linstow Center Management, управляющая рижскими т/ц Alfa, Mols и Origo, Илзе Жука отметила, что все арендаторы работают по единым правилам, на них распространяются требования латвийских нормативных актов. Однако правила не подразумевают того, что каждый арендатор предоставляет торговому центру фото и описание каждого товара, который планируется продавать в магазине.

"Реагируя на прозвучавшую в публичном пространстве информацию, мы связались с арендатором и попросили изъять из ассортимента конкретную коллекцию", — пояснила Илзе Жука.

Она пояснила, что ответственные латвийские государственные структуры разрешили данной фирме вести коммерческую деятельность в Латвии, зарегистрировав оператора франшизы.

В Службе госбезопасности заявили, что подобная одежда связана с попытками Кремля пропагандировать свой политический курс и увеличивать своё влияние в других странах. В ведомстве призвали руководство торгового центра внимательнее выбирать, с какими продавцами сотрудничать.

Лидер Национального объединения Райвис Дзинтарс обратился к главе Службы госбезопасности Нормунду Межвиетсу с просьбой оценить ситуацию с точки зрения того, не вызывает ли она угрозу национальной безопасности и не стоит ли считать российскую военную символику на одежде призывом решать проблемы с помощью силы.