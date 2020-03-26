Торговый центр Ülemiste закроет в пятницу около 200 магазинов. Узнайте, какие торговые точки будут работать!

Пярнитс призывает всех посетителей торгового центра пользоваться установленными в торговом центре дозаторами с дезинфицирующими средствами и находится на расстоянии по меньшей мере двух метров от других людей. ”Настоятельно просим воздержаться от посещения торгового центра, если у вас появились симптомы, указывающие на коронавирсную инфекцию. Здоровых людей просим как в их собственных интересах, так и в интересах всех остальных посетителей пользоваться дезинфицирующими средствами, а также сократить контакт между людьми”. Пожилым людям и прочим лицам, входящим в группу риска заражения COVID-19, торговый центр рекомендует совершать необходимые покупки по утрам либо по мере возможности попросить сходить в магазин члена семьи, не входящего в группу риска, чтобы лучше защититься от инфекции.

Начиная с завтрашнего дня в торговом центре Ülemiste будут работать два входа: со стороны улицы Суур-Сыямяэ (прежде всего, для пешеходов) и в расположенной за торговым центром подземной парковке (прежде всего, для посетителей, прибывающих на автомобиле). Остальные входы и здание парковки будут закрыты.

Для посетителей будет закрыт и весь второй этаж, поскольку все работающие магазины расположены на первом этаже. Зоомагазины PetCity и Bosse продолжат свою работу и будут доступны через отдельные входы.

Delfi

Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!