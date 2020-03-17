Торговый центр Ülemiste тоже сокращает время работы из-за коронавируса

Торговый центр Ülemiste решил временно сократить время работы, чтобы обезопасить своих работников и клиентов.
Центр будет открыт ежедневно с 10 до 19 часов. Расположенные в центре магазины Rimi и Biomarket будут работать с 10 до 21.
Аптеки будут открыты ежедневно 10-19. Парковочный дом и подземная парковка 8-22.
Время работы сокращают многие магазины
Сегодня утром торговые сети Rimi и Maxima сообщили о том, что сокращают время работы своих магазинов. Вчера о сокращении времени работы сообщили и магазины Comarket.
Сеть Selver их примеру следовать не собирается.
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Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
- После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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