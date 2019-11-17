Торговые фирмы получили лучшие возможности для переезда в торговые центры

Начиная с самых первых лет строительства торговых центров возможность арендовать предлагаемые в них площади являлась привилегией лишь отдельных избранных счастливцев, поскольку именно центры решительно диктовали, какой арендатор им подходит, а какой останется за дверями. В настоящее время для арендаторов — торговых фирм ситуация улучшилась в более благоприятную сторону, считает Pindi Kinnisvara.
Порочная тенденция изменилась благодаря появлению большого числа новых торговых центров. Частично пустующие торговые площади открывают возможность также и для тех торговцев, для которых прежде представительство в торговых центрах было лишь мечтой.
”Наиболее наглядным примером является, конечно, торговый центр T1. Период его выхода на полную мощность еще не завершен, и пока проводятся испытания подходящего состава арендаторов. Выход на рынок крупного участника по разным причинам способствовал появлению свободных площадей также и в других, прежде всего, в небольших центрах. Для некоторых торговых предприятий, годами ждавших предоставляемых в аренду помещений в торговых центрах, это, наконец, открывает возможность переехать в них”, — пояснил член правления Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман.
”Однако не стоит забывать о том, что почти все без исключения крупные центры, в том числе Kristiine и Ülemiste, в первые годы своего существования проявляли бόльшую гибкость до тех пор, пока покупатели окончательно не признали и не привыкли к ним. После того как определится и установится поток посетителей торгового центра T1, уникальное окно для торговых предприятий закроется, и выбор арендаторов в торговых центрах вновь станет более жестким”, — сказал Сооман.
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