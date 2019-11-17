Торговые фирмы получили лучшие возможности для переезда в торговые центры

Порочная тенденция изменилась благодаря появлению большого числа новых торговых центров. Частично пустующие торговые площади открывают возможность также и для тех торговцев, для которых прежде представительство в торговых центрах было лишь мечтой.

”Наиболее наглядным примером является, конечно, торговый центр T1. Период его выхода на полную мощность еще не завершен, и пока проводятся испытания подходящего состава арендаторов. Выход на рынок крупного участника по разным причинам способствовал появлению свободных площадей также и в других, прежде всего, в небольших центрах. Для некоторых торговых предприятий, годами ждавших предоставляемых в аренду помещений в торговых центрах, это, наконец, открывает возможность переехать в них”, — пояснил член правления Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман.