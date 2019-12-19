Торговые центры: вчерашняя забастовка аптек стала для клиентов неприятным сюрпризом

Единственным торговым центром, в котором не закрылась аптека, стал T1. ”Сегодня наша Apotheka отвечает требованиям, которые должны вступить в силу в апреле следующего года”, — сказал директор центра Аллан Реммелькоор, но добавил, что акция протеста все равно стала сюрпризом.
По словам коммерческого директора Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ, подобное поведение со стороны аптек неприемлемо, особенно с учетом того, что находящиеся в аэропорту люди не могут просто так вернуться в город, чтобы купить лекарства.
”Наш партнер Südameapteek нам о закрытии не сообщил, в связи с чем у нас не было возможности предупредить клиентов”, — сказал он и отметил, что далее аэропорт намерен поступить в соответствии с прописанными в договоре пунктами.
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